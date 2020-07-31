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Факты / Спорт

В Украину может приехать глава МОК и страна может побороться за Олимпиаду – ОП

Офис президента Украины совместно с Национальным олимпийским комитетом работает над тем, чтобы организовать визит в Украину главы МОК.

Такое поручение дал чиновникам президент Украины Владимир Зеленский, сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

По его словам, глава МОК смог бы оценить подготовку страны к тому, чтобы стать участницей конкурса на проведение Олимпийских игр.

Над вопросом участия нашей страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года работает президент НОК Сергей Бубка, добавили в ОП.

На совещании был поднят вопрос строительства в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера Боржава.

Ермак предложил создать на базе Национального инвестиционного совета рабочую группу по реализации проекта, в котором заинтересована Украина.

Читайте: На Олимпиаде-2024 сократят квоту для спортсменов — МОК

Идея совместной Олимпиады Украины и Беларуси

В октябре прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его украинский коллега предложил двум странам совместно поучаствовать в конкурсе на проведение Олимпийских игр.

Тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что идея совместных с Беларусью Олимпийских игр заслуживает глубокого изучения.

Источник: Офис президента

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