В АПЛ будут удалять футболистов за умышленный кашель на соперников и арбитров

Футбольная ассоциация (FA) на фоне пандемии Covid-19 выдала новые рекомендации английским арбитрам, согласно которым они могут показывать футболистам красные или желтые карточки, если они намеренно кашляют на соперника или рефери.

Соответствующая инструкция уже вступила в силу и будет применяться во всех английских лигах, в том числе и в Премьер-лиге.

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В документе FA для арбитров говорится, что наказание для игрока должно последовать, когда арбитр убедится, что кто-то намеренно с близкого расстояния кашлянул в лицо сопернику или официальному лицу матча.

Это правонарушение подпадает под категорию “использование оскорбительных и нецензурных выражений или жестов.

— Если инцидент будет недостаточно серьезным для красной кратки, арбитр может предупредить игрока горчичником за неспортивное поведение, как свидетельство отсутствия уважения к игре.

Также в документе добавляют, что арбитры не должны наказывать футболистов за “обычный”, нечаянный кашель. Также судейская бригада должна напоминать игрокам, чтобы те избегали плевков на землю, хотя это не является нарушением поведения.

Итоги сезона АПЛ-2019/20

Победу в чемпионате Англии сезона-2019/20 одержал Ливерпуль. Мерсисайдцы стали победителями чемпионата досрочно, после поражения в матче 31 тура Манчестер Сити от Челси на Стэмфорд Бридж.

На второй строчке чемпионат завершил Манчестер Сити, который отстал от красных на 18 очков. Тройку призеров замкнул Манчестер Юнайтед. Также право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне завоевал Челси, который занял четвертое место.

В групповой этап Лиги Европы-2020/21 пробились: Лестер (5 место) и Арсенал (восьмое место), который завоевал Кубок Англии. Через квалификацию в еврокубок попытается пробиться Тоттенхэм Хотспур (6 место).

А вот в классе понизились Борнмут, Уотфорд и Норвич Сити. Их места займут Лидс Юнайтед и Вест Бромвич Альбион. Еще один участник определится 4 августа по итогам финального матча плей-офф. Им станет Брендтфорд или Фулхэм.