Зинедин Зидан — лучший клубный тренер мира, а вот наставник Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью “потерял свою магию и харизму”. Так описывает свой рейтинг лучших тренеров мира французское издание L’Equipe.

Вслед за главным тренером Реала расположился менеджер Ливерпуля Юрген Клопп и коуч Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

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Под руководством Зидана сливочные выиграли испанский Ла Лигу, обойдя каталонскую Барселону, которая лидировала в чемпионате перед возоновлением сезона.

49-летний наставник 7 августа встретится с Сити Гвардиолы на Этихад в Манчестере в рамках второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на то, что Зизу проиграл Пепу первую игру на Сантьяго Бернабеу в феврале, L’Equipe считает, что французский специалист лучше испанского менеджера.

— Зидан — тренер, который работал только в одном клубе и крайне редко терпел поражения. Он сделал то, что не удавалось ни одному его предшественнику — выиграл три Лиги чемпионов подряд, а в прошлом месяце привел команду к победе в Ла Лиге.

В издании отмечают, что у Гвардиолы есть его догма, виртуальность коллективной игры, головокружительные схемы и последовательность, но у него нет всего — он часто ставит своих защитников на роль форвардов или полузащитников.

Voici la une du journal L’Équipe de ce mardi 4 août. Le journal > https://t.co/mer38pePBK pic.twitter.com/Hb2D2bBRZ2 — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 4, 2020

Что касается Клоппа, то авторы материала отмечают его харизму, благодаря которой Ливерпуль завоевал свой первый титул АПЛ за последние 30 лет. L’Equipe назвал Юргена модным человеком и любимцем многих, отметив, что немец выиграл лишь один из своих трех финалов Лиги чемпионов, по сравнению с тремя подряд в Зидана. Француз победил Клоппа в финале ЛЧ 2018 года в Киеве.

Также отметили португальца Жозе Моуринью. Его описали, как запасной вариант Тоттенхэма с “угасающей магией”, которого поколебали встречи с Клоппом и Гвардиолой в АПЛ.

— В Тоттенхэме он все еще эффективен в переговорах, такой же блестящий во время пресс-конференций, но его футболисты демонстрируют скучную игру.

Издание утверждает, что португальский специалист сейчас находится на ключевом этапе своей карьеры со шпорами.