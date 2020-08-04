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Журнал L’Equipe назвал лучшего тренера мира

Зинедин Зидан — лучший клубный тренер мира, а вот наставник Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью “потерял свою магию и харизму”. Так описывает свой рейтинг лучших тренеров мира французское издание L’Equipe.

Вслед за главным тренером Реала расположился менеджер Ливерпуля Юрген Клопп и коуч Манчестер Сити Хосеп Гвардиола.

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Под руководством Зидана сливочные выиграли испанский Ла Лигу, обойдя каталонскую Барселону, которая лидировала в чемпионате перед возоновлением сезона.

49-летний наставник 7 августа встретится с Сити Гвардиолы на Этихад в Манчестере в рамках второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Несмотря на то, что Зизу проиграл Пепу первую игру на Сантьяго Бернабеу в феврале, L’Equipe считает, что французский специалист лучше испанского менеджера.

— Зидан — тренер, который работал только в одном клубе и крайне редко терпел поражения. Он сделал то, что не удавалось ни одному его предшественнику — выиграл три Лиги чемпионов подряд, а в прошлом месяце привел команду к победе в Ла Лиге.

В издании отмечают, что у Гвардиолы есть его догма, виртуальность коллективной игры, головокружительные схемы и последовательность, но у него нет всего — он часто ставит своих защитников на роль форвардов или полузащитников.

Что касается Клоппа, то авторы материала отмечают его харизму, благодаря которой Ливерпуль завоевал свой первый титул АПЛ за последние 30 лет. L’Equipe назвал Юргена модным человеком и любимцем многих, отметив, что немец выиграл лишь один из своих трех финалов Лиги чемпионов, по сравнению с тремя подряд в Зидана. Француз победил Клоппа в финале ЛЧ 2018 года в Киеве.

Также отметили португальца Жозе Моуринью. Его описали, как запасной вариант Тоттенхэма с “угасающей магией”, которого поколебали встречи с Клоппом и Гвардиолой в АПЛ.

— В Тоттенхэме он все еще эффективен в переговорах, такой же блестящий во время пресс-конференций, но его футболисты демонстрируют скучную игру.

Издание утверждает, что португальский специалист сейчас находится на ключевом этапе своей карьеры со шпорами.

Источник: L’Equipe

Фото: Dreamstime

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