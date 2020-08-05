ФК Карпаты провели ребрендинг логотипа, взяв за основу шаблон за $10

Карпаты Львов анонсировали кардинальные изменения в клубе, начав их со смены логотипа. С новой эмблемы исчез герб со львом, хотя по словам совладельца клуба Олега Смилийчука, старый герб никуда не делся.

— Это главный символ клуба, его истории и достижений. Поэтому Карпаты решили передать его тем, кто больше всего заслуживает им владеть. ОО Ультрас Карпаты, объединяющая активных болельщиков зелено-белых, отныне является полноправным владельцем прав на клубный герб, — говорится на сайте клуба.

На 16 фанатском секторе стадиона Украины во Львове состоялась символическая передача герба Смалийчуком одному из основателей ультрас Михаилу Мирце.

А вот новый логотип Карпат выполнен в минималистическом стиле в зелено-белых цветах.

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Сайт Football.ua пишет, что за основу эмблемы был взят логотип со стоковой сайта IStock, которое стоит $10 ($9.99).

КДК УАФ исключил Карпаты с УПЛ

9 июля стало известно, что Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение исключить ФК Карпаты Львов из розыгрыша украинской Премьер-лиги.

Решение было принято после заявления УПЛ на неявки зелено-белых на матче 24 и 29 тура против ФК Мариуполь без уважительной причины.

Источник: ФК Карпаты Львов, Football.ua