Футбольный клуб Рома объявил о достижении соглашения с компанией The Friedkin Group по продаже команды. Новым владельцем волков стал американский бизнесмен и миллиардер Дэн Фридкин.

The Friedkin Group заплатит за право владеть Ромой €591 млн, хотя до пандемии Палотта хотел выручить более €700 млн, но цена на клуб упала до €475 млн. Еще до вспышки коронавирусной инфекции появлялась информация, что компания The Friedkin Group может заплатить около €800 млн.

— Я счастлив подтвердить, что мы достигли соглашения с The Friedkin Group о продаже ФК Рома. Мы подписали контракт в среду вечером и в ближайшие дни будем работать вместе, чтобы завершить формальный и юридический процессы, в результате которых клуб перейдет из рук в руки. Я уверен, что Дэн и Райан Фридкины станут прекрасными будущими владельцами Ромы, — сказал Палотта.

По соглашению Дэн Фридкин получит 86,6% акций ФК Ромы. Ожидается, что перевод средств будет осуществлен до конца августа.

Кто такой Дэн Фридкин?

Дэн Фридкин является владельцем компании The Friedkin Group и ее дочерней компании Gulf States Toyota Distributors, которую основал его отец Томас Хойт Фридкин. Дочерняя компания Фридкина имеет эксклюзивные права на дистрибуцию автомобилей Toyota в Техасе, Арканзасе, Луизиане, Миссисипи и Оклахоме.

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Фридкин также является инвестором в фирме Auberge Resorts, которая управляет элитным гостиничным бизнесом в Аспене и Кабо-Сан-Лукасе.

В 2017 году его киностудия сняла фильм Все деньги мира, а режиссером ленты выступил Ридли Скотт. В 2019 году Фридкин сам срежиссировал свой дебютный фильм Lyrebird, который стал участником кинофестиваля Telluride в 2019 году.

По данным Forbes, его состояние оценивается в $4,1 млрд.

Убытки ФК Рома за девять месяцев

За девять месяцев финансового года-2019/20 убытки римского клуба составили €126,4 млн. За прошлый год аналогичный показатель составил €29,5 млн. По состоянию на июль чистая задолженность Ромы оценивается в €278,5 млн.

Такой резкий рост убытков клуба связан с пандемией, а также с тем, что по итогам прошлого сезона римляне не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Также клуб не смог получить средств от продажи футболистов и реализации билетов на домашние игры.

Источник: AS Roma