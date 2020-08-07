Футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко заключил брак со своей девушкой Владой Седан.

Об этом избранница украинского хавбека сообщила и своему YouTube-канале и в соцсетях.

— Это мой канал Влада Седан, но я уже — Влада Зинченко. Четыре месяца назад я стала женой, а Зинченко уже сорри, но уже не холостяк. Случилось это 12 марта. Скажу сразу, мы планировали совсем другую дату, но карантин и здесь успел внести свои коррективы. К нам должны были приехать наши родители, близкие, но они не успели этого сделать. Мама Саши успела прилететь в последний момент в Лондон. Вот так, втроем, скромной компанией, мы поехали и скромно расписались, — рассказала Влада.

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Также Влада поделилась видео с церемонии бракосочетания в Посольстве Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Также Влада рассказали, что празднование свадьбы пары состоится 24 августа в Киеве. Также новоиспеченная жена футболиста поделилась в соцсети Instagram фотографией после росписи.

View this post on Instagram A post shared by Vlada (@v.lada_sedan) on Aug 6, 2020 at 1:08pm PDT

Александр Зинченко сделал предложение своей девушке в октябре 2019 года на стадионе НСК Олимпийский в Киеве, а об отношениях футболиста с Властью Седан стало известно в июне прошлого года.

Фото: v.lada_sedan