9 августа состоится пятый этап Формулы-1 — Гран-при 70-летие. Как и неделю назад, гонки пройдут на автодроме Сильверстоун в графстве Нортгемптоншир. Это второй из двух этапов подряд и 56-й Гран-при за всю историю королевских гонок, который состоится на трассе в Сильверстоуне.

В текущем сезоне это уже второй раз Формула-1 проведет гонку на одной и той же трассе подряд.

На Гран-при Великобритании, который состоялся в прошлый уикенд, победу прогнозируемо одержал пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, вторым финиша добрался Макс Ферстаппен с Red Bull, а тройку лидеров замкнул гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Одной из проблем прошлого этапа стали проколотые шины на колесах болидов трех пилотов. Сначала покрышка взорвалась у Боттаса, затем с этой проблемой столкнулся Карлос Сайнс, а больше всего досталось Хэмилтону, который лидировал всю дистанцию, но на последнем круге едва не упустил победу, финишировав на трех колесах.

Официальный поставщик шин Pirreli провел расследование ситуации и заявил, что причиной проколов шин стала очень длительная эксплуатация шин.

Чего ожидать от Гран-при 70-летие?

Именно на этом этапе Ф-1 официально отпразднует 70-летие с момента основания королевских гонок.

Предыдущих четырех этапов было достаточно, чтобы назвать Льюиса Хэмилтона главным претендентом на победу в чемпионате. Британец уже оторвался от ближайшего преследователя, своего партнера по команде Боттаса на 30 очков. Ферстаппен, который идет третьим, имеет в своем активе 52 пункта.

View this post on Instagram A post shared by Mercedes-AMG F1 (@mercedesamgf1) on Aug 2, 2020 at 7:47am PDT

Остальные пилоты много проигрывают немецкой конюшни в скорости, чтобы рассчитывать на борьбу с Хэмилтоном. Поэтому именно Боттас и Ферстаппен могут немного помечтать о титуле. Тем более, что на эти гонки Honda решила заменить силовые установки на болидах пилотов Red Bull Макса Ферстаппена и Александра Албона.

Что касается Ferrari, то босс конюшни Джон Элканн еще перед четвертым этапом заявил, что команда не ждет больших побед до 2022 года. Впрочем, конюшня изменила концепцию болидов своих пилотов, и Шарлю Леклеру это пошло на пользу. В квалификации в Сильверстоуне монегаск проиграл Ферстаппену только одну десятую, а во время гонки, хоть и не сумел догнать быков, но был заметно быстрее других.

View this post on Instagram A post shared by Scuderia Ferrari (@scuderiaferrari) on Aug 6, 2020 at 7:45am PDT

Вторую гонку подряд за Racing Point выступит Нико Хюлькенберг. Накануне тест Серхио Переса снова показал положительный результат, поэтому мексиканец продолжает находиться на карантине.

Проколотые шины Pirelli стали главной темой для обсуждения после четвертого этапа. Поэтому на Гран-при 70-летие Ф-1 будет другой набор составов. Шины будут мягче, поэтому следует ожидать немало пит-стопов.

Где смотреть Гран-при 70-летие

Четвертую гонку сезона-2020 поклонники Формулы-1 смогут посмотреть на телеканале Setanta Sports+ в 16.05 по киевскому времени. Также гонка будет доступна в записи на канале Setanta Sport в 23.30. В прямом эфире гонку покажет и российский канал Матч ТВ.

В пятницу у команд запланированы две практики, а в субботу состоится третий свободный заезд и квалификация.