Мюнхенская Бавария в субботу, 8 августа, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Ганса-Дитер Флика на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене сыграют против лондонского Челси. Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются подопечные Флика. На победу Баварии принимают ставки с коэффициентом 1.39. Успех английского клуба оценивают в 7.60. Ничейный исход встречи — 5.50.

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Интересно, что на проход немецкого клуба в четвертьфинал ставки не принимают, тогда как на Челси можно рискнуть и поставить на коэффициент 40.0 после разгромного домашнего поражения на Стэмфорд Бридж в первом матче.

Для Баварии и Челси встреча на Альчнц-Арене станет седьмой в истории. Впервые команды встретились в сезоне-2004/05 на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Победитель этой пары в следующей стадии встретится с победителем дуэта Барселона — Наполи (1:1), который определится в субботу, 8 августа.