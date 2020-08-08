Пятый этап Формулы-1 Гран-при 70-летия запланирован на 9 августа на автодроме Сильверстоун в графстве Нортгемптоншир. Это будет второй подряд этап на этой трассе.

В пятницу у пилотов было две практики. В субботу у гонщиков запланирован еще один заезд и квалификация. Сама гонка состоится в воскресенье.

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Посмотреть прямую трансляцию гонки на автодроме Сильверстоун можно будет в прямой трансляции на канале Setanta Sports+, которая начнется 9 августа в 16.05 по киевскому времени. В записи этап можно будет посмотреть на канале Setanta Sport в 23.30. Также гонку будет транслировать российский телеканал Матч ТВ.

Во время первой практики лучшую скорость продемонстрировали пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон. Третьим стал Макс Ферстаппен (Red Bull). По итогам второго свободного заезда лучшим оказался Хэмилтон. В тройку также вошли Боттас и пилот Renault Даниэль Риккардо.

Текущий сезон Формулы-1 должен был стартовать в марте с Гран-при Мельбурна, но из-за пандемии его сместили почти на четыре месяца.

Сейчас известно о 13 подтвержденных этапах сезона-2020. 24 июля руководство Формулы-1 объявило, что в текущий календарь сезона добавили еще три этапа Гран-при Айфель, Гран-при Португалии и Гран-при Эмилии-Романьи.

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