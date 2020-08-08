Манчестер Сити — Реал Мадрид 2:1 (4:2)

Манчестер Сити: Эдерсон, Канселу, Ляпорт, Фернандиньо, Волкер, Гюндоган, Родри (Отаменди, 89), Де Брюйне, Стерлинг (Силва, 81) Габриэль Жезус, Фоден (Силва Б., 68).

Реал Мадрид: Куртуа, Карвахаль (Лукас, 83), Милитао, Варан, Мэнди, Кроос, Каземиро, Модрич (Валверде, 83), Родриго (Асенсио, 61), Бензема, Азар (Йович, 83).

Голы: Стерлинг, 9 Габриэль Жезус, 68 — Бензема, 28

Манчестер Сити принимал мадридский Реал в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20. Встреча в Манчестере на стадионе Этихад и завершилась победой хозяев со счетом 2:1

Счет в матче в начале первого тайма открыл Рахим Стерлинг, который воспользовался серьезной ошибкой Рафаэля Варана, и легко закатил мяч в пустые ворота Куртуа.

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Еще до перерыва гостям удалось восстановить паритет на манчестерской арене. Родриго создал идеальный момент для Карима Бензема, которому ничего не оставалось, как с близкого расстояния отправить круглого в правый нижний угол ворот.

Во втором тайме антигероем эпизода в лагере галактикос снова стал Варан, который неудачно сбросил мяч на Куртуа, после чего Габриель Жезус переиграл бельгийского голкипера.

Интересно, что Варан стал первым с сезона-2007/08 футболистом Реала, который совершил две результативные ошибки в одном матче.

В первом матче команд, который состоялся еще в феврале на Сантьяго Бернабеу в Мадриде, победу тоже праздновали подопечные Хосепа Гвардиолы с таким же счетом 2:1.

В четвертьфинале Манчестер Сити встретится с французским Лионом, который сенсационно прошел туринский Ювентус. Игра состоится 15 августа в Лиссабоне на стадионе Жозе Альваладе. Победитель этого противостояния определится по итогам одной встречи.