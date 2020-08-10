В матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2019/20 донецкий Шахтер встретится со швейцарским Базелем. Встреча состоится 11 августа в Гельзенкирхене на стадионе Фельтинс-Арена.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и ВоляTV. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5 и на российских телеканалах Матч! ТВ и Матч! Футбол 2.

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В повторе игру можно будет посмотреть 12 августа в 4.00 и в 17.00 на канале Футбол 2, а также на Футбол 1 в 11.00.

Отметим, что победитель матча определится по итогам одной встречи. Победитель пары получит путевку 1/2 финала, где встретится с миланским Интером или леверкузенским Байером. Финал Лиги Европы-2020 состоится в Кельне 21 августа.

В предыдущем раунде Шахтер в двух матчах одолел немецкий Вольфсбург с общим счетом 5:1, а Базель деклассировал другую немецкую команду Айнтрахт (3:0, 1:0).