Пятый этап Формулы-1 Гран-при 70-летия выиграл пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Подиум с нидерландским гонщиком разделили два пилота Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

После церемонии награждения на автодроме в Сильверстоуне произошел довольно остроумный инцидент. Хэмилтон взял чемпионский кубок Ферстаппена и покинул церемонию.

Need a hand with your luggage, @Max33Verstappen? #F170 #F1 pic.twitter.com/x0f2S0IA72

— Formula 1 (@F1) August 9, 2020