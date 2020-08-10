Пятый этап Формулы-1 Гран-при 70-летия выиграл пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Подиум с нидерландским гонщиком разделили два пилота Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
После церемонии награждения на автодроме в Сильверстоуне произошел довольно остроумный инцидент. Хэмилтон взял чемпионский кубок Ферстаппена и покинул церемонию.
— Старые привычки умирают с трудом, — пошутили в пресс-службе Формулы-1 на выходку Хэмилтона.
Need a hand with your luggage, @Max33Verstappen? #F170 #F1 pic.twitter.com/x0f2S0IA72
— Formula 1 (@F1) August 9, 2020
Также в Формуле-1 добавили, что британец не ошибся, а просто хотел помочь своему оппоненты донести кубок, пока тот общался с инженером.
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Льюис Хэмилтон лидирует в личном зачете Формулы-1 после пяти проведенных этапов. В активе британского гонщика 107 очков. Ближайший преследователь Макс Ферстаппен имеет 77 пунктов, а замыкает тройку лидеров Валттери Боттас (73).
На четвертую строчку личного зачета поднялся пилот Ferrari Шарль Леклер (45), а на пятое место опустился Ландо Норрис (38) из McLaren.
В Кубке конструкторов безоговорочное лидерство у Mercedes — 180 очков. Вторым идет Red Bull (113), а тройку замыкает конюшня Ferrari (55).