Пятый этап Формулы-1 Гран-при 70-летия выиграл пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Подиум с нидерландским гонщиком разделили два пилота Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

После церемонии награждения на автодроме в Сильверстоуне произошел довольно остроумный инцидент. Хэмилтон взял чемпионский кубок Ферстаппена и покинул церемонию.

— Старые привычки умирают с трудом, — пошутили в пресс-службе Формулы-1 на выходку Хэмилтона.

Также в Формуле-1 добавили, что британец не ошибся, а просто хотел помочь своему оппоненты донести кубок, пока тот общался с инженером.

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Льюис Хэмилтон лидирует в личном зачете Формулы-1 после пяти проведенных этапов. В активе британского гонщика 107 очков. Ближайший преследователь Макс Ферстаппен имеет 77 пунктов, а замыкает тройку лидеров Валттери Боттас (73).

На четвертую строчку личного зачета поднялся пилот Ferrari Шарль Леклер (45), а на пятое место опустился Ландо Норрис (38) из McLaren.

В Кубке конструкторов безоговорочное лидерство у Mercedes — 180 очков. Вторым идет Red Bull (113), а тройку замыкает конюшня Ferrari (55).