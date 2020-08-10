Полузащитник луганской Зари Дмитрий Иванисеня заболел коронавирусом. Футболист почувствовал ухудшение состояния здоровья 6 августа и вскоре прошел ПЦР-тест, который показал положительный результат.

— Сейчас Дмитрий Иванисеня находится на двухнедельной самоизоляции. Самочувствие у игрока хорошее. Сам футболист жалуется только на отсутствие вкуса и обоняния. Дмитрий находится под постоянным наблюдением врача команды, — говорится в сообщении на сайте луганского клуба.

Также отмечается, что вскоре спортсмену проведут повторный тест на Covid-19.

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7 августа команда приостановила тренировочный процесс и решила отправить команду на самоизоляцию. Команда в полном составе вчера сдала дополнительное ПЦР-тестирование — все тесты были отрицательные.

10 августа команда Заря возобновила тренировочный процесс, а 11 августа у команды запланирован спарринг с Днепром-1.

Коронавирус в Динамо Киев

В состоянии вице-чемпиона чемпионата Украины обнаружили коронавирус. Положительные результаты показали тесты Назария Русина и Романа Вантуха. В остальных футболистов Динамо, которым экстренно сделали ПЦР-тесты, Covid-19 не обнаружили.

Источник: ФК Заря