Донецкий Шахтер утром, 10 августа, взял курс в Германию на матч 1/4 финала Лиги Европы против швейцарского Базеля. Встреча запланирована на 11 августа в Гельзенкирхене на стадионе Фельтинс-Арена.

Наставник горняков Луиш Каштру взял на игру против швейцарцев 26 футболистов.

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Из-за травм колена четвертьфинальную игру Шахтера пропускают Исмаили и Максим Малышев. Также не сыграет грузинский защитник Давид Хочолава, который в матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого Вольфсбурга заработал красную карточку

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин;

Защитники: Кривцов, Матвиенко, Витао, Бондарь, Додо;

Полузащитники: Степаненко, Тайсон, Марлос, Дентиньо, Маркос Антонио, Тете, Коноплянка, Фернандо, Пихаленок, Болбат, Соломон, Коваленко, Сиприано, Майкон, Алан Патрик;

Нападающие: Мораес, Сикан.

Победитель этого противостояния на стадии 1/2 финала поспорит за выход в финал с миланским Интером или леверкузенским Байером.

Как Шахтер прошел Вольфсбург

На стадии 1/8 финала горнякам по итогам жребия в соперники достался немецкий Вольфсбург. В первом матче команд, который состоялся еще 12 марта в Вольфсбурге, победу праздновали подопечные Луиша Каштру — 2:1.

Вторая встреча команд после длительной паузы из-за пандемии коронавируса завершилась разгромной победой донецкой команды. Шахтер на последних минутах встречи вколотил Вольфсбургу три безответных мяча.

Фото: ФК Шахтер

Источник: ФК Шахтер