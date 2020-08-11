Сегодня 41 годовщина трагедии, когда 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском (ныне Каменское) столкнулись два пассажирских самолета Ту-134. Эта катастрофа стала одной из крупнейших в истории авиации. Погибли 178 человек, в том числе все футболисты ташкентской команды Пахтакор.

Один из лайнеров направлялся из Воронежа в Кишинев, на борту находилось 88 пассажиров и шесть членов экипажа. Второй самолет следовал из Ташкента в Минск. Помимо 14 футболистов, тренера, врача и администратора, на борту было еще 60 пассажиров и семь членов экипажа. В этой катастрофе погибли все 178 человек, в их числе 36 детей.

Столкновение произошло в 13:35 по восточноевропейскому времени на высоте 8 400 метров в небе над Украиной.

Версии трагедии

Согласно официальной информации, следствие все свалило на человеческий фактор. Диспетчеры не разобрались в сложной ситуации, не учли правила фразеологии и радиообмена, пилоты из-за облачности и дождя, просто не могли заметить самолеты друг друга.

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В итоге молдавский ТУ-134 врезался в минский, отсек ему часть крыла и сразу же взорвался. Пилот минского лайнера, несмотря на повреждения и разгерметизацию, еще некоторое время находился на лету, но на высоте 4 500 метров самолет вошел в пике и разбился недалеко от села Куриловка.

А вот неофициальная версия трагедии была куда более громкой. В этот же день в Москве проходил финал Кубка СССР по футболу. В конце игры болельщики почти не следили за тем, что происходит на поле — пошел слух, что Пахтакор разбился в полном составе.

На выходе со стадиона многие были уверены — высоту расчистили для Леонида Брежнева. Якобы он направлялся то ли в Крым, то ли из него. Поэтому ни один из бортов не пустили на высоту 10 тыс. метров.

В тот день действительно один из высокопоставленных партийцев осуществлял перелет и для него расчистили злосчастные 10 тыс. По одной из версий, это секретарь ЦК КП Украины, по другой — руководитель монгольских коммунистов, направлявшийся в Крым как раз на встречу с Брежневым.

— Мне кажется, что Пахтакор погиб из-за безалаберности наших ПВО, став их очередной жертвой. Самолет, я считаю, сбили там, где ему нельзя было появляться… Просто из-за ошибки диспетчера борт с футболистами залетел в воздушное пространство над каким-то оборонным объектом, — позже выразил такую ​​версию тренер Пахтакора Олег Базилевич.

Этой версии придерживались и некоторые родственники погибших футболистов. Однако в это время военных учений на этой территории не проводили, а рассмотреть оборонные объекты с высоты 8400 метров в условиях облачности вряд ли возможно. К тому же характер повреждений от взрыва существенно отличается от повреждений при столкновении и падении.

Под грифом Секретно

Об авиакатастрофе советские СМИ сообщили только через неделю, и то мимоходом, на последней странице спортивного издания, в небольшой заметке, где рассказывалось о похоронах футболистов в Ташкенте. В центральной прессе информации о трагедии не было. В газете ЦК КП Узбекистана Правда Востока написали небольшой некролог за три дня до похорон.

Возможно, трагедия не приобрела бы впоследствии такую ​​огласку, если бы в числе погибших не оказалось футбольной команды из высшей лиги.

По мнению многих болельщиков, это был лучший состав за всю историю существования ташкентского клуба. Команда направлялась на очередной матч чемпионата СССР в Минск, где должна была сыграть с местным Динамо.

Остаться в живых

Чудом выжил главный тренер команды Олег Базилевич, который отправился повидаться с семьей и в Минск должен был добираться самостоятельно.

Удалось избежать трагедии массажисту клуба Анатолию Дворникову, который с друзьями праздновал день рождения и опоздал на рейс. Среди гостей был журналист Олег Якубов. Мужчины засиделись и проспали рейс.

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Футболист Анатолий Могильный не рассчитал время до аэропорта и его место занял травмирован Михаил Ан.

Пахтакор после трагедии

Спорткомитет СССР в первые дни после гибели футболистов бросился собирать новую команду. Так как найти в Узбекистане футболистов нужного уровня признали невозможным, обратились ко всем советским клубам. На обращение оперативно отреагировали многие спортсмены, среди которых были футболисты ЦСКА, Спартака, Торпедо, Черноморца.

Первый матч нового Пахтакора состоялся уже 23 августа. Они играли в Ереване против Арарата. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В регламент чемпионата СССР была внесена статья, по которой в течение трех лет независимо от результатов Пахтакор сохранял место в высшей лиге (на практике этот пункт был применен в 1981 году, когда Пахтакор занял последнее, 18 место в чемпионате).