Аталанта в среду, 12 августа, проведет матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Джан Пьеро Гасперини на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне сыграют против французского ПСЖ. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Томаса Тухеля. На победу ПСЖ принимают ставки с коэффициентом 1.91. Успех итальянского клуба оценивают в 3.65. Ничейный исход встречи в основное время — 4.20.

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Также букмекеры оценили потенциальную вероятность прохода бергамасков и парижан в стадии 1/2 финала турнира. На Аталанту дают коэффициент 2.70, тогда как на проход ПСЖ в следующую стадию — 1.50.

Стоит отметить, что матчи со стадии 1/4 финала турнира проходят в формате одного матча.

Интересно, что Аталанта раньше никогда не проигрывала клубам из Франции, а ПСЖ выиграл у итальянских клубов дважды. Последний раз парижане праздновали победу еще в марте 1996 года. Клуб из Бергамо в третий раз в своей истории сыграет на стадии 1/4 финала еврокубков и впервые за 29 лет.