В матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20 итальянская Аталанта встретится с французским ПСЖ. Матч состоится 12 августа в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луж.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и ВоляTV. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5 и на российских телеканалах Матч! ТВ и Матч! Футбол 1.

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В повторе игру можно будет посмотреть 12 августа в 4.00 на канале Футбол 2, а также на Футбол 1 в 11.00.

Отметим, что победитель матча определится по итогам одной встречи. Победитель пары получит путевку 1/2 финала, где встретится с немецким РБ Лейпцигом или мадридским Атлетико. Финал Лиги чемпионов-2020 состоится в Лиссабоне 23 августа.

В предыдущем раунде Аталанта в двух матчах одолела испанскую Валенсию с общим счетом 8:4, а ПСЖ обыграл дортмунську Боруссию (2:1, 0:2).