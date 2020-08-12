Обзор швейцарской прессы после матча Шахтер — Базель

Швейцарская пресса после четвертьфинального матча Лиги Европы, в котором Шахтер разгромил Базель со счетом 4: 1 отмечают, что красно-синие не смогли справиться с атаками бразильцев соперника, который был на голову сильнее.

Факты ICTV собрали обзор швейцарских СМИ после матча Шахтер — Базель.

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Вялые футболисты Базеля явно проиграли Шахтеру

20 minuten

Базель попрощался с Лигой Европы поражением от Шахтера 4:1. В турнире Базель не пропускал мячей около 470 минут, но все завершилось в Гельзенкирхене, когда команда пропустила от Шахтера уже на 2-й минуте. Красно-синие не сумели оправиться от раннего пропущенного мяча, и в итоге крупно проиграли.

Украинская команда раз за разом с легкостью преодолевала полузащиту соперника и наседала на ворота Базеля.

Окончательно похоронил надежды Базеля пенальти на 75-й минуте, который реализовал Алан Патрик. В добавленное время Ван Волфсвинкел все же забил утешительный гол.

Шахтер не по зубам Базелю

Blick

Мечтам о полуфинале для Базеля пришел конец. Уже на 90-й секунде Шахтер вышел вперед после странного решения голкипера Николича, который решил не выбивать кулаками мяч, а нырнул в пустоту.

Если вы думали, что Шахтер после забитого гола будет только обороняться, вы забыли о сильных бразильских хавбеках горняков — Маркосе Антонио, Тайсоне, Алане Патрике и Мораесе. И уже через 20 минут счет на табло удвоился.

Издание концентрирует внимание на бразильских исполнителям, сравнивая, что если у Базеля был один бразильский футболист, то у Шахтера — семь. Также упоминает два момента, после которых арбитр матча Майкл Оливер не назначил пенальти в ворота горняков после просмотра VAR.

Проиграть Шахтеру не стыдно, ведь команда занимает 15 место в рейтинге УЕФА, опережая Наполи, Лион, Порту и Аякс. А еще футболистам украинской команды платят зарплату, о которой игроки Базеля могут только мечтать.

Базель без шансов против фейерверка голов от Шахтера

SRF

Базель проиграл Шахтера со счетом 4:1 и выбыл из Лиги Европы. Красно-синие быстро пропустили и не смогли ничего противопоставить украинской атаке. После одной атаки бразильского штурма из Донецка, следовала следующая.

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Во втором тайме Базель также оказался недостаточно способным. Абсолютное падение подопечных Коллера произошло за четверть часа до конца, когда Алан Патрик реализовал пенальти после фола Маршана. После четвертого гола в ворота Базеля от Додо, Рики ван Вольфсвинкел забил утешительный гол.

Таким образом, в этом году европейские приключения Базеля завершились на стадии четвертьфинала, а Шахтер в полуфинале встретится с Интером.

Шахтер забил на три гола больше чем Базель

Neue Zürcher Zeitung

Базель явно проиграл четвертьфинальную битву Лиги Европы в Гельзенкирхене. Надежды рухнули уже через 20 минут в матче против Шахтера.

В своем материале швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung больше сосредотачивается на немецком этапе тренерской карьеры наставника Базеля Марселя Коллера, ранее тренировавшего Бохум и Кельн. Авторы отмечают, что для швейцарского наставника этот матч стал путешествием в прошлое, когда его команда вышла играть на стадионе в Гельзенкирхене.

Источник: Blick, Neue Zürcher Zeitung, SRF, 20 minuten