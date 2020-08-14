Каталонская Барселона в пятницу, 14 августа, проведет матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2019/20, в котором подопечные Кике Сетьена на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне сыграют против мюнхенской Баварии. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Ганса-Дитер Флика. На победу Баварии принимают ставки с коэффициентом 2.02. Успех испанского клуба оценивают в 3.30. Ничейный исход встречи в основное время — 4.20.

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Также букмекеры оценили потенциальную вероятность прохода блаугранас и баварцев в стадию 1/2 финала турнира. На Барселону дают коэффициент 2.55, тогда как на проход Баварии в следующую стадию — 1.55.

Стоит отметить, что матчи со стадии 1/4 финала турнира проходят в формате одного матча.

Это будет двенадцатая встреча команд в истории и одиннадцатая в рамках еврокубков. Впервые команды встретились в Кубке УЕФА сезона-1995/96. Тогда по итогам двух матчей в следующий тур вышла мюнхенская команда.