В матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20 каталонская Барселона встретится с мюнхенской Баварией. Матч состоится 14 августа в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луж.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и ВоляTV. Также игру можно будет посмотреть на белорусском канале Беларусь 5 и на российских телеканалах Матч! ТВ и Матч! Футбол 1.

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В повторе игру можно будет посмотреть 15 августа в 06.40 и 15.00 на канале Футбол 2, а также на Футбол 1 в 11.10.

Отметим, что победитель матча определится по итогам одной встречи. В 1/2 финала он встретится с английским Манчестер Сити или французским Лионом. Финал Лиги чемпионов-2020 запланирован в Лиссабоне на 23 августа.

В предыдущем раунде Барселона выбила из розыгрыша итальянский Наполи, а Бавария разгромила лондонский Челси.