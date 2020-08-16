В Испании состоялся Гран-при Формулы 1, где победу одержал шестикратный чемпион Льюис Хэмилтон.

Это 88-я победа в Гран-при в карьере пилота. Абсолютный рекорд установил Михаэль Шумахер, он победил в Формуле 1 91 раз.

Вторую позицию занял Макс Ферстаппен. На третьем месте оказался Валттери Боттас.

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На четвертом и пятом месте оказались Серхио Перес и Лэнс Стролл.

Во время гонки Серхио Перес получил пять штрафных секунд, это его и опустило с четвертого на пятое место.

Льюис Хэмилтон — британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Шестикратный чемпион мира Формулы-1, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годов.

В своем первом сезоне в Формуле 1 Хэмилтон установил большое количество рекордов. На картинг он пришел в возрасте восьми лет, когда и начал выступать.

Недавно состоялся пятый этап Формулы 1 Гран-при 70-летия. Тогда выиграл пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Подиум с нидерландским гонщиком разделили два пилота Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.