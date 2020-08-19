Во вторник, 18 августа, состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 2019-2020, в котором встретились немецкий РБ Лейпциг и французский ПСЖ.

Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе Эштадиу да Луж и завершилась со счетом 0:3 в пользу ПСЖ.

Счет в матче на 13 минуте открыл игрок ПСЖ Маркиньос. Уже на 42 минуте игры второй гол забил Ди Мария, а на 56 минуте — Хуан Бернат.

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В первом тайме желтую карточку от судьи получил игрок РБ Лейпциг Конрад Лаймер. 61% игрового времени мяч удерживает ПСЖ.

На 42 минуте резервный арбитр показал, что к основному времени добавили две минуты.

Во втором тайме игры навес в штрафную исполнил игрок РБ Лейпциг Анхелино.

Теперь французский ПСЖ сыграет в финале с победителем пары Бавария — Лион.