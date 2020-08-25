Роналдиньо вышел на свободу после пяти месяцев ареста в Парагвае

Бывшую звезду футбола Бразилии Роналдиньо отпустили в понедельник из-под ареста после пяти месяцев заключения за подделку паспорта.

Судья Густаво Амарилья также освободил брата Роналдиньо Роберто де Ассиса Морейру, которого также удерживали в течение месяца в тюрьме и еще четыре месяца под домашним арестом в гостинице столицы Парагвая Асунсьоне по тому же обвинению.

В суде Роналдиньо принял условия освобождения, которые предусматривают выплату в размере $90 тыс. возмещения убытков. Его брат, который также является руководителем бизнеса Роналдиньо, должен заплатить $110 тыс.

Прокуроры заявили в суде, что не увидели в действиях Рональдиньо угрозы обществу, но они считают, что экс-футболист знал, что паспорта поддельные.

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Задержание и арест Рональдиньо

Братья приехали в Парагвай 4 марта, однако через два дня Рональдиньо взяли под стражу после того, как следователи провели рейд в их отель после обнаружения фальшивых документов.

После содержания в отделении полиции в Асунсьоне, где Роналдиньо 21 марта отпраздновал свой 40-й день рождения, двое мужчин находились под домашним арестом более четырех месяцев в роскошном отеле столицы после внесения залога в размере $1,6 млн.

Фото: Fiscalía Paraguay