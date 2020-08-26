Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси может присоединиться к английскому Манчестер Сити.

По информации Хави Кампоса с Catalunya Radio, после разгрома от Баварии 2:8 Месси позвонил своему бывшему тренеру Хосепа Гвардиоле. Аргентинец обсудил со специалистом возможность переезда в Манчестер.

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Также о желании звездного аргентинца перебраться в Сити сообщил журналист бразильского издания Esporte Interativo Марсело Бехлер, который живет и работает в Барселоне. Именно он в 2017 году первым сообщил о возможном переходе Неймара в ПСЖ.

Messi quer jogar no Manchester City. Trata a saída do Barcelona como algo que dói na alma, mas o fim de um ciclo pic.twitter.com/FVMPDvB7Go — Marcelo Bechler (@marcelobechler) August 26, 2020

Фаворитами в борьбе за Месси испанское издание Sport.es называет французский ПСЖ и английский Манчестер Юнайтед. Также заинтересован в подписании Лео миланский Интер.

25 августа стало известно, что Месси сообщил Барселону, что хочет покинуть клуб. Футболист отправил по факсу руководству каталонского клуба соответствующее письмо.

Месси хочет воспользоваться опцией в контракте, что позволяет разорвать соглашение в одностороннем порядке после завершения сезона. С другой стороны, блаугранас не собираются отпускать аргентинца менее чем за €700 млн. Если Месси попытается разорвать соглашение в одностороннем порядке, клуб готов с ним судиться.

Источник: Sport.es, Francesc Aguilar