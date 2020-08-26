Национальная команда Украины по футболу взяла курс в Харьков, где начнет подготовку к Лиге наций-2020/21. Это первый тренировочный сбор для сине-желтых в текущем году после вынужденного перерыва из-за коронавируса.

Делегация национальной команды в составе тренерского штаба, административного и медицинского персонала и 19 футболистов, которые попали в расширенный список из 37 игроков, около полудня вылетели в Харьков из Борисполя.

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Кроме футболистов Динамо и Шахтера в составе делегации был и хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко, который 24 августа отгулял в Киеве собственную свадьбу. Также в Харьков вылетел 20-летний Александр Сирота, для которого это дебютный вызов в национальную команду.























Сборная Украины отправилась в Харьков на подготовку к матчам Лиги наций / 6 фотографий

Остальные сборники, которые выступают за иностранные клубы, прибудут в расположение команды в течение недели.

Таким образом, на сборе в Харькове тренерский штаб окончательно определится с составом команды для участия в официальных матчах.

В Харьков отправились:

Вратари : Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо)

: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо) Защитники : Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (Шахтер), Александр Тимчик, Александр Караваев, Александр Сирота (Динамо)

: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (Шахтер), Александр Тимчик, Александр Караваев, Александр Сирота (Динамо) Полузащитники : Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (Динамо), Евгений Коноплянка, Марлос, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (Шахтер), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия);

: Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (Динамо), Евгений Коноплянка, Марлос, Тарас Степаненко, Виктор Коваленко (Шахтер), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия); Нападающие: Жуниор Мораес (Шахтер), Владислав Супряга (Динамо Киев).

Из-за травм на сбор не поедут Денис Попов, Владимир Шепелев, Виталий Миколенко, Никита Бурда и Артем Шабанов. А Виталий Буяльский пока под вопросом.

3 сентября сборная Украины примет во Львове на Арене Львов команду Швейцарии, а 6 августа сыграет на выезде против национальной команды Испании на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде.

Фото: УАФ