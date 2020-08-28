€100 млн и три футболиста: на что готов Манчестер Сити ради Месси

Манчестер Сити разрабатывает план по покупке футболиста каталонской Барселоны Лионеля Месси, который сообщил своему клубу по факсу, что хочет сменить прописку. Горожане разрабатывают варианты приобретения звездного аргентинца, если игроку не удастся разорвать контракт с Барселоной.

Команда из Манчестера готова бороться за футболиста, даже если за него придется платить. В таком случае, Сити предложит каталонскому клубу €100 млн и трех футболистов — Бернарду Силву, Эрика Гарсия и Габриэла Жезуса.

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Действующий обладатель Золотого мяча намерен покинуть Камп Ноу бесплатно. В соглашении аргентинца есть пункт, по которому после завершения сезона он имеет право расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

Однако, руководство клуба в этом пункте ссылается на то, что соответствующее условие соглашения действительно только до 1 июня, а поэтому не готовы отпускать Лео без €700 млн отступных.

Испанские СМИ сообщали, что после разгрома от Баварии 2:8 Месси позвонил своему бывшему тренеру Хосепу Гвардиоле. Аргентинец обсудил со специалистом возможность переезда в Манчестер.

Источник: Sport.es