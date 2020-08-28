Украинский клуб подписал футболиста, который выступал в “чемпионате ЛНР”

Украинский футбольный клуб Полесье объявило о подписании защитника Алексея Лобова.

Футболист выступал за Авангард с 2017 года.

Однако ультрас клуба выступил против подписания Лобова, так как, согласно данным Footballfacts, он выступал за Горняк Ровеньки, Шахтер Красный Луч, Далевец Луганск, ЦСКА НМ из “чемпионата ЛНР” в период 2015-2016 года.

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— Обращаемся к руководству Полесья. Вы издеваетесь? Где вы находите таких игроков? Ждем официальную позицию клуба, — говорится в заявлении ультрас.

Динамо Киев подписало игрока Леха

Динамо Киев объявило о первом трансфере за тренерства румынского наставника Мирчи Луческу.

На официальном сайте бело-синих сообщается, что клуб заключил предварительный контракт с левым защитником польского Леха Владимиром Костевичем.