Сборная России по художественной гимнастике не подала заявку для участия в чемпионате Европы, который должен состояться в конце ноября в украинской столице.

Решение не ехать на соревнования в Киев прокомментировала президент Российской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. По ее словам, причиной отказа является невозможность пребывания на двухнедельном карантине, как того требует страна-хозяйка соревнований.

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Также Винер-Усманова пожаловалась, что сборной нужно оплатить заранее отель, а если соревнования отменят они не смогут вернуть деньги.

Впрочем, в Федерации гимнастики Украины ранее заявили, что более подробная информация по формату соревнований, противоэпидемических мер безопасности и возможность проведения чемпионата Европы со зрителями будет обнародована не раньше осени.

— Формат соревнований остается таким же, как планировалось изначально, включая получение олимпийских лицензий, — заявляла в июне в Федерации гимнастики Украины.

Турнир запланирован на 26-29 ноября. В нем примут участие около 300 спортсменок из 39 стран Европы. 146 гимнасток заявленные во взрослых соревнованиях, а 138 — в юниорских.

36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике сначала должен был состояться в Киеве с 21 по 24 мая, но его перенесли на осень из-за пандемии.

Источник: European Gymnastics