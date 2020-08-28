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Факты / Спорт

Звезда Манчестер Юнайтед заразился коронавирусом

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не примет участие в следующих двух играх сборной Францию в Лиге наций против Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября) после того, как он получил положительный результат на коронавирус.

Об этом заявил тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции в четверг.

— Погба должен был быть в списке игроков. К сожалению для него, вчера он прошел тест, который сегодня утром оказался положительным, — сказал Дешам.

Полузащитник Тоттенхэм Хотспур Танги Ндомбеле также не вошел в состав сборной Франции. По данным французской спортивной газеты L’Equipe, он был помещен на 14-дневный карантин после положительного результата теста на Covid-19 несколько дней назад.

Читайте: Усэйн Болт заболел коронавирусом и мог заразить игрока Манчестер Сити

В Челси вспышка Covid-19 – СМИ

Английская газета Daily Mail сообщила о том, что в лондонском Челси вспышка коронавируса перед началом АПЛ.

В Челси заявили, что инфицировались нескольких игроков команды, а журналисты уточняют, что тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард не может рассчитывать аж на восемь футболистов, находящихся на самоизоляции из-за Covid-19.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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