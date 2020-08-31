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Факты / Спорт

Фанаты немецкого Штутгарта запустили сбор средств на трансфер Месси

Фанаты немецкого футбольного клуба Штутгарта на краудфандинговой платформе GoFundMe начали сбор средств на трансфер форварда каталонской Барселоны Лионеля Месси.

Целью поставили отметку в €900 млн. Впрочем, пока не удалось собрать даже €1 тыс, а лишь €262, на которые пожертвовали свои средства 20 человек.

Читайте: €100 млн и три футболиста: на что готов Манчестер Сити ради Месси

Если необходимую сумму не удастся собрать вовремя или Месси перейдет за этот период в другой клуб, то собранные средства переведут в благотворительной организации Viva con Agua.

Лионель Месси хочет покинуть Барселону

25 августа аргентинский форвард сообщил руководство Барселоны, что хочет разорвать соглашение с клубом в одностороннем порядке. Соответствующий пункт прописан в соглашении Месси с клубом. Однако, Барселона не намерена бесплатно отпускать Лионеля и хочет получить за футболиста отступные в размере €700 млн.

Главным претендентом на футболиста называют английский Манчестер Сити. По информации испанских СМИ, Месси уже обсудил свой потенциальный переход с наставником горожан Хосепом Гвардиолой.

Источник: GoFundMe

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