Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон обновил собственное достижение по километрам лидирования в королевских гонках.

Шестикратный чемпион Формулы-1 пилотировал на первом месте в течение 24 297 км. Предыдущий рекорд принадлежал семикратному чемпиону мира Михаэлю Шумахеру. Его показатель — 24 148 км.

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В топ-5 лучших по этому достижению также входят: Себастьян Феттель (18 129), Айртон Сенна (13 430) и Ален Прост (12 477).

Ранее Льюис повторил достижение легендарного немецкого гонщика по количеству побед на одном этапе Гран-при, в седьмой раз выиграв гонки в Будапеште. Также 16 августа, по итогам Гран-при Испании Хэмилтон 156 раз в карьере поднялся на подиум этапов Ф-1, тогда как Шумахеру это удалось 155 раз.

Еще одно достижение Шумахера — по количеству побед на этапах Ф-1, а это 91 — пока никому не удалось превзойти.

Хэмилтон победил на Гран-при Бельгии

30 августа, в бельгийском Спа состоялся седьмой этап Гран-при Бельгии Формулы-1 сезона-2020. Победу в нем одержал Льюис Хэмилтон, который лидировал со старта и до финиша гонки.

Второе место по итогам гонки занял его партнер по команде Валттери Боттас, а третьим добрался до финиша пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Источник: Stats F1