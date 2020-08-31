PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Манчестер Сити начал готовиться к презентации Месси

Английский футбольный клуб Манчестер Сити начал готовится к возможному трансферу форварда Барселоны Лионеля Месси.

Об этом сообщил журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер у себя в Twitter.

Горожане попросили крупную компанию предоставить им архивные кадры с Месси для подготовки видео, сопровождающего презентацию аргентинца.

Манчестер Сити готов заплатить за Месси €100 млн, а самому игроку может выплатить €500 млн за 5 лет.

Читайте: €100 млн и три футболиста: на что готов Манчестер Сити ради Месси

Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Испанские СМИ сообщали, что после разгрома от Баварии 2:8 Месси позвонил своему бывшему тренеру Хосепу Гвардиоле. Аргентинец обсудил со специалистом возможность переезда в Манчестер.

Источник: Марсело Бехлер

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка