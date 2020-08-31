Манчестер Сити начал готовиться к презентации Месси

Английский футбольный клуб Манчестер Сити начал готовится к возможному трансферу форварда Барселоны Лионеля Месси.

Об этом сообщил журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер у себя в Twitter.

Горожане попросили крупную компанию предоставить им архивные кадры с Месси для подготовки видео, сопровождающего презентацию аргентинца.

Манчестер Сити готов заплатить за Месси €100 млн, а самому игроку может выплатить €500 млн за 5 лет.

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Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Испанские СМИ сообщали, что после разгрома от Баварии 2:8 Месси позвонил своему бывшему тренеру Хосепу Гвардиоле. Аргентинец обсудил со специалистом возможность переезда в Манчестер.

Источник: Марсело Бехлер