Манчестер Сити начал готовиться к презентации Месси

Английский футбольный клуб Манчестер Сити начал готовится к возможному трансферу форварда Барселоны Лионеля Месси.
Об этом сообщил журналист Esporte Interativo Марсело Бехлер у себя в Twitter.
Горожане попросили крупную компанию предоставить им архивные кадры с Месси для подготовки видео, сопровождающего презентацию аргентинца.
Манчестер Сити готов заплатить за Месси €100 млн, а самому игроку может выплатить €500 млн за 5 лет.
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Месси выступает за каталонский клуб с 2003 года. С командой он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
Испанские СМИ сообщали, что после разгрома от Баварии 2:8 Месси позвонил своему бывшему тренеру Хосепу Гвардиоле. Аргентинец обсудил со специалистом возможность переезда в Манчестер.
Источник: Марсело Бехлер