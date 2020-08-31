УЕФА продолжит разводить украинские и российские клубы в еврокубках

Европейский футбольный союз продолжит разводить клубы из Украины и России во всех турнирах под эгидой организации. Таким образом, клубы, представляющие эти две страны не смогут встретиться друг с другом на стадии квалификации, группового этапа и ранних матчей плей-офф.
В УЕФА заявили, что не собираются менять свое решение из-за длительной военно-политической ситуации на востоке Украины.
— Мы обращаем ваше внимание на решение, которое принял УЕФА в июле 2014 года, согласно которому украинские и российские клубы не могут стать соперниками по итогам жеребьевки. Это решение продлится до следующего распоряжения, — отметили в УЕФА.
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Клубы из Украины и России, а также национальные команды этих стран не встречаются в матчах в течение шести лет. Это правило распространяется на Лигу чемпионов и Лигу Европы. Также сборные были разведены во время жеребьевки чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Жеребьевка Лиги чемпионов
31 июля в штаб-квартире УЕФА провели жеребьевку третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
С этой стадии в борьбу за место в групповом этапе турнира вступает киевское Динамо. Соперником подопечных Мирчи Луческу станет нидерландский АЗ Алкмаар. Матч состоится в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.
Источник: RIA Sport