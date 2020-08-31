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Факты / Спорт

Юрий Вернидуб покинул солигорский Шахтер

Украинский специалист Юрий Вернидуб принял решение подать в отставку с поста главного тренера солигорского Шахтера по собственному желанию по семейным обстоятельствам.

Руководство клуба приняло отставку украинского тренера и уже приступило к поиску нового наставника для команды.

Вместе с Вернидубом солигорский Шахтер покинули его помощники Александр Ногин, Игорь Фокин, Дмитрий Кара-Мустафа и Валерий Михайленко.

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По информации издания Meta-ratings.com.ua, Вернидуб покинул Шахтер из-за конфликта с один из руководителей клуба.

Сейчас Вернидуб и его ассистенты еще находятся в Беларуси, но планируют в ближайшее время вернуться в Украину.

27 августа Шахтер Вернидуба завершил свою еврокампанию в первом квалификационном раунде Лиги Европы-2020/21, уступив в серии пенальти молдавскому Сфынтул Георге. Однако, в турнирной таблице чемпионата Беларуси Шахтер идет на первой строчке после 22 туров. Вместе с БАТЭ с Борисова они имеют по 43 очка.

Юрий Вернидуб возглавил белорусский клуб в ноябре 2019 года. До этого он в течение девяти лет тренировал луганскую Зарю.

Источник: ФК Шахтер Солигорск, Meta-ratings.com.ua

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