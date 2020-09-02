Отец Месси прибыл в Барселону для встречи с руководством клуба

Отец звездного футболиста каталонской Барселоны Лионеля Месси — Хорхе прилетел из Аргентины в Барселону, чтобы обсудить с руководством блаугранас ситуацию с уходом его сына из клуба.

Хорхе Месси должен встретиться с президентом каталонского клуба Хосепом Бартомеу. Они планируют обсудить разрыв контракта Лионеля с Барселоной, в которой он провел всю свою профессиональную карьеру.

— Лео будет трудно остаться в Барселоне, — сказал отец Месси журналистам после прибытия в Каталонию.

BOMBAZO del padre de MESSI: “Leo lo tiene DIFÍCIL PARA QUEDARSE en el BARÇA”. IMAGEN #JUGONES pic.twitter.com/TpZ7If5t1D — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2020

Шестикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси не планирует продолжать свою карьеру в каталонской Барселоне. Футболист уже сообщил об этом руководству клуба. Впрочем, в Барселоне надеются, что игрок изменит свое решение и присоединится к своим партнерам по команде.

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Пока Месси проигнорировал медицинский осмотр команды перед стартом сезона и до сих пор не появился на тренировке.

По контракту аргентинца, если он пропустит от 11 до 30 дней, то его оштрафуют на сумму в размере 25% от заработной платы. Если Месси удастся разорвать контракт с командой из Камп Ноу, то вероятнее всего, что новым клубом аргентинца станет английский Манчестер Сити, который тренирует экс-коуч Барсы Хосеп Гвардиола.