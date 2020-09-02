Действующий чемпион Испании мадридский Реал начал подготовку к новому сезону-2020/21. Футболисты под руководством наставника команды Зинедина Зидана собрались на тренировочном комплексе сливочных.

В первый тренировочный день футболисты, которые не вызваны в ряды своих национальных команд, провели двухчасовую тренировку.

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Также Реал на официальном сайте опубликовал список игроков, которые присоединятся к тренировочному процессу после возвращения из расположения своих сборных. В списке нашлось место для украинского голкипера Андрея Лунина.

Таким образом, Реал подтвердил догадки испанских СМИ, что в следующем сезоне Лунин станет дублером основного голкипера галактикос, бельгийца Тибо Куртуа.

Полный список футболистов, которые присоединят к команде после матчей Лиги наций выглядит следующим образом: Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Маркос Асенсио, Серхио Регилон, Тибо Куртуа, Эден Азар, Гарет Бэйл, Лука Йович, Рафаэль Варан, Ферлан Мэнди и Андрей Лунин.

В конце июля испанское издание Marca сообщало, что Лунин единственный арендованный футболист Реала, который своей игрой убедил тренерский штаб Зидана, что заслуживает возвращения в главную команду.

Вторую половину сезона-2019/20 Андрей Лунин провел в аренде в Овьедо и помог команде сохранить прописку в испанской Примере.