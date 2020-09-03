Германия — Испания: смотреть видео и обзор матча Лиги наций 2020/2021

В матче первого тура Лиги наций Германия принимала Испанию в немецком Штутгарте.

Счет — 1:0.

Хозяева поля вышли вперед на 52-й минуте. Тимо Вернер получил прекрасную передачу на границе штрафной площадки, убрал защитника, вышел на ударную позицию и пробил в нижний левый угол — Де Хеа не успел среагировать.

На окончании дополнительных минут Хосе Гайя забил гол и сравнял счет, закрыв матч с показателями 1:1.

Стартовые составы команд

Германия: Трапп – Джан, Зюле, Рюдигер – Керер, Кроос, Гюндоган, Гозенс – Дракслер, Вернер, Сане.

Запасные: Лено, Бауманн, Гинтер, Та, Нойхаус, Брандт, Вальдшмидт, Кох, Хаверц, Сердар.

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Испания: Де Хеа – Карвахаль, Рамос, Пау Торрес, Гайя – Руис, Бускетс, Алькантара – Навас, Родриго, Ферран Торрес.

Запасные: Кепа, Симон, Льоренте, Мерино, Ольмо, Морено, Эрик Гарсия, Родри, Ансу Фати, Оскар, Регилон.

Украина победила Швейцарию

Сборная Украины принимала команду Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Лиги наций-2020/21 в элитном дивизионе четвертой группы. Встреча во Львове на Арене Львов и завершилась победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 2:1.

Тем самым Украина возглавила четвертую группу.