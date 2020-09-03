PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Испания вырвала ничью в Германии на последних секундах

В матче первого тура Лиги наций Германия принимала Испанию в немецком Штутгарте.

Счет — 1:0.

Германия — Испания: смотреть видео и обзор матча Лиги наций 2020/2021

Хозяева поля вышли вперед на 52-й минуте. Тимо Вернер получил прекрасную передачу на границе штрафной площадки, убрал защитника, вышел на ударную позицию и пробил в нижний левый угол — Де Хеа не успел среагировать.

На окончании дополнительных минут Хосе Гайя забил гол и сравнял счет, закрыв матч с показателями 1:1.

Стартовые составы команд

Германия: Трапп – Джан, Зюле, Рюдигер – Керер, Кроос, Гюндоган, Гозенс – Дракслер, Вернер, Сане.

Запасные: Лено, Бауманн, Гинтер, Та, Нойхаус, Брандт, Вальдшмидт, Кох, Хаверц, Сердар.

Читайте: Лига наций-2020/21: календарь и результаты матчей

Испания: Де Хеа – Карвахаль, Рамос, Пау Торрес, Гайя – Руис, Бускетс, Алькантара – Навас, Родриго, Ферран Торрес.

Запасные: Кепа, Симон, Льоренте, Мерино, Ольмо, Морено, Эрик Гарсия, Родри, Ансу Фати, Оскар, Регилон.

Украина победила Швейцарию

Сборная Украины принимала команду Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Лиги наций-2020/21 в элитном дивизионе четвертой группы. Встреча во Львове на Арене Львов и завершилась победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 2:1.

Тем самым Украина возглавила четвертую группу.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка