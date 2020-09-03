Роналду может пропустить матчи сборной в сентябре из-за инфекции на пальце

Форвард сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду может пропустить сентябрьские матчи своей национальной команды из-за инфекции на ноге.

Федерация футбола Португалии сообщила, что капитан команды пропустил утреннюю тренировку, которое состоялось 3 сентября, а накануне работал только в спортзале. У Роналду в результате исследования выявили инфекцию на пальцы правой ноги. Сейчас он проходит курс лечения антибиотиками.

Состояние Роналду будут оценивать ежедневно, поэтому сыграет ли капитан селесао в матчах Лиги наций против Хорватии и Швеции остается под вопросом.

5 сентября дома португальцы будут принимать сборную Хорватии, а 8 сентября сыграют на выезде против шведской команды.

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Сборная Португалии является действующим победителем первого в истории розыгрыша Лиги наций сезона-2018/19.

Сборная Украины тоже попытается побороться за трофей Лиги наций, ведь обеспечила себе место в элитном дивизионе турнира. Подопечные Андрея Шевченко попали в одну группу с Германией, Испанией и Швейцарией. С подробным расписанием первого и второго тура вы можете ознакомиться в календаре Лиги наций-2020/21.

Источник: FPF