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Факты / Спорт

Стала известна заявка сборной Украины на матч против Швейцарии

3 сентября во Львове на Арене Львов сборная Украины будет принимать национальную команду Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Лиги наций четвертой группы элитного дивизиона.

Из футболистов, которые находятся в лагере сине-желтых, до финальной заявки на матч не попали: Сергей Болбат, Роман Безус, Евгений Макаренко и Валерий Бондарь.

Читайте: Украина — Швейцария: прогноз букмекеров на матч Лиги наций УЕФА

Это будет первый матч для сине-желтых в текущем году.

Заявка сборной Украины на матч со Швейцарией

  • Вратари: Георгий Бущан, Андрей Лунин, Андрей Пятов;
  • Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Александр Караваев, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик;
  • Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Марлос, Виктор Коваленко, Игорь Харатин;
  • Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуниор Мораес.

Матч начнется с минуты молчания в память о враче национальной команды Ашота Худаеве, который ушел из жизни 25 июля в результате коронавирусной болезни. Также сборная Украины сыграет матч с черными повязками на руках.

Подопечные Андрея Шевченко проведут игру в желтом комплекте формы, а швейцарцы сыграют в красном.

С календарем первого и второго туров Лиги наций-2020/21 вы можете ознакомиться в расписании турнира.

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