3 сентября во Львове на Арене Львов сборная Украины будет принимать национальную команду Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Лиги наций четвертой группы элитного дивизиона.

Из футболистов, которые находятся в лагере сине-желтых, до финальной заявки на матч не попали: Сергей Болбат, Роман Безус, Евгений Макаренко и Валерий Бондарь.

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Это будет первый матч для сине-желтых в текущем году.

Заявка сборной Украины на матч со Швейцарией

Вратари : Георгий Бущан, Андрей Лунин, Андрей Пятов;

: Георгий Бущан, Андрей Лунин, Андрей Пятов; Защитники : Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Александр Караваев, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик;

: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Александр Караваев, Богдан Михайличенко, Александр Тымчик; Полузащитники : Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Марлос, Виктор Коваленко, Игорь Харатин;

: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Александр Зинченко, Марлос, Виктор Коваленко, Игорь Харатин; Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуниор Мораес.

Матч начнется с минуты молчания в память о враче национальной команды Ашота Худаеве, который ушел из жизни 25 июля в результате коронавирусной болезни. Также сборная Украины сыграет матч с черными повязками на руках.

Подопечные Андрея Шевченко проведут игру в желтом комплекте формы, а швейцарцы сыграют в красном.

С календарем первого и второго туров Лиги наций-2020/21 вы можете ознакомиться в расписании турнира.