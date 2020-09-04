Бывшего футболиста мадридского Реала, гельзенкирхенского Шальке и сборной Германии Кристофа Метцельдера обвинили в распространении детской порнографии.

Прокуратура завершила дело, которое начали год назад. Соответственно, экс-футболисту предъявлено обвинение.

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Для прокуратуры дело было деликатным, ведь речь шла о футбольной звезде, которую обвиняют в распространении детского порно с маленькими девочками. Именно поэтому это дело доверили специальному офису прокуратуры Дюссельдорфа.

Теперь Метцельдер предстанет перед судом за хранение и распространение детской порнографии.

Подозрение Метцельдера в распространении порнографии

В августе 2019 года невеста Метцельда заявила на своего парня в полицию Гамбурга после того, как он якобы отправил ей несколько снимков порнографического характера с детьми через приложение WhatsApp.

Полиция конфисковала в Метцельдера телефон и компьютер. Следователи впоследствии заявили, что после изъятия телефона Кристофа, нашли на нем 30 порнофайлов с детьми.

Футбольную карьеру игрока Метцельдер завершил в 2014 году в клубе Хальтерн. Он защищал цвета дортмундской Боруссии, мадридского Реала и гельценкирхенського Шальке. За национальную команду в его активе 47 матчей, а также серебро и бронза чемпионатов мира.

Источник: Focus.de