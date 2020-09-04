Конфедерация футбола Бразилии уравняла зарплаты мужской и женской сборных. Отныне члены обеих национальных команд страны будут получать одинаковые выплаты во время тренировочных сборов и международных матчей, а также призовые за участие в играх.

По словам президента Конфедерации Рожерио Кабокло, это правило уже приняли и оно начинает действовать с марта 2020 года.

— Во время вызовов в сборную мужчины и женщины будут получать одинаковые призовые выплаты. Это касается, как товарищеских матчей, так и международных, а также участия в Олимпийских играх в следующем году, — заявил Кабокло.

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Он также добавил, что это должно решить проблему гендерного неравенства.

— Отныне нет гендерных различий, поскольку Конфедерация одинаково относится к мужчинам и женщинам, — отметил чиновник.

Женская сборная Бразилии является пятикратной победительницей чемпионата Южной Америки, но бразильянки пока ни разу не поднимались на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира. А вот мужская сборная Бразилии пять раз становилась победителем Мундиаля.

Ранее решение о равной выплате членам национальных команд приняли в Норвегии, Австралии и Новой Зеландии.

В Бразилии женская футбольная команда забила 56 голов

В сентябре 2019 года в Бразилии состоялся один из самых результативных матчей в истории футбола.

В чемпионате штата Рио-де-Жанейро женская команда Фламенго обыграла Греминьо со счетом 56:0. Интересно, что счет 12:0 был на табло уже на 15-й минуте а до перерыва он стал 29:0.

Источник: CBF