Месси передумал уходить из Барселоны и подготовил обращение — Marca

Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси передумал оставлять Камп Ноу и останется в клубе.

Испанское спортивное издание Marca утверждает, что футболист изменил свое мнение за последние несколько дней. Аргентинский форвард может остаться в составе блаугранас еще на один сезон.

Основной причиной такого решения игрока является непоколебимая позиция клуба и нежелание отпустить его даром. Именно такой ответ получил отец Месси от босса Барселоны Хосепа Бартомеу во время встречи в среду.

Если бы стороны следовали такому сценарию, то им бы пришлось разрывать контрактное соглашение с помощью суда, но такой ход не устроил ни Лео, ни клуб.

Также известно, что вскоре 33-летний футболист выпустит видеообращение, в котором объявит о своем решении. По информации Sphera Sports, ролик уже записан.

За каталонцев Лионель выступает с 2003 года. За время выступлений за блаугранас аргентинец выиграл с командой десять чемпионатов Испании и четыре Лиги чемпионов. Сам игрок является шестикратным обладателем Золотого мяча.

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Решение покинуть Камп Ноу аргентинец принял после вылета своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов от Баварии с разгромным счетом 8:2.

Пока Месси игнорирует тренировочный процесс клуба под руководством Кумана. По контракту аргентинца, если он пропустит от 11 до 30 дней, то его оштрафуют на сумму в размере 25% заработной платы.

Если Месси все же удастся разорвать контракт с командой из Камп Ноу, то вероятнее всего, что новым клубом аргентинца станет английский Манчестер Сити, который тренирует экс-коуч Барсы Хосеп Гвардиола.

Источник: Marca, Sphera Sports