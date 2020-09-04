4 сентября сборная Нидерландов принимала команду Польши в рамках первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА в первой группе элитного дивизиона.

Встреча прошла в Амстердаме на Йохан Кройфф Арене и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Первый тайм прошел без голов. Во втором — игрок нидерландской команды Бергвейн грациозно открыл счет на 61 минуте матча.

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До конца игры поляки так и не смогли сравнять счет.

Составы команд

Нидерланды: Аке, Бергвейн, Ван Дейк, Вейналдум, Велтман, Де Йонг, Деппа, Де Рон, Промес, Силлессен, Хатебур.

Запасные: Бабел, Бизот, Ван де Бек, Вейндал, Де Йонг, Ихаттарен, Крул, Стротман, Схюрс, Тете, Фер.

Польша: Юзвяк, Беднарек, Берешинский, Глик, Зелинский, Кендзера, Крыховяк, Пентек, Шиманский, Щенсный.

Запасные: Карбовник, Модер, Бохневич, Валюкевич, Горальски, Гросицки, Драговский, Енджейчик, Линетт, Милик, Рыбусь, Фабьянски.

Матчи Лиги наций-2020/21

3 сентября Испания завоевала ничью в Германии во время матча первого тура Лиги наций.

Команды встретились на стадионе в Штутгарте (Германия), матч закончился со счетом 1:1.

Германия забили гол на 52-й минуте и уверенно держали лидерство, однако во время дополнительных минут Испания сравняла счет.