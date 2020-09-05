Тренер украинской сборной по футболку Андрей Шевченко охарактеризовал сборную Испании перед встречей команд в рамках Лиги наций.

— Сила сборной Испании — в ее замечательных исполнителях. Это одна из лучших команд мира. Я очень уважаю ее главного тренера Луиса Энрике. Уверен, он прекрасно подготовил команду к выступлению в Лиге наций, — заявил Шевченко во время пресс-конференции в Мадриде.

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Главный тренер сборной считает, что испанский футбол всегда доминировал на международной арене и продолжает делать это сейчас.

— Сейчас выпал шанс сыграть с замечательной командой. Лига наций дает возможность для тренера подготовить коллектив через матчи с серьезными соперниками, такими, как Испания, — отметил Шевченко.

Матч Испания-Украина пройдет 6 сентября на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде.

Украина победила Швейцарию

Сборная Украины принимала команду Швейцарии в рамках первого тура группового этапа Лиги наций-2020/21 в элитном дивизионе четвертой группы. Встреча во Львове на Арене Львов и завершилась победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 2:1.

Тем самым Украина возглавила четвертую группу.