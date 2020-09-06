Сборная Швейцарии принимала дома команду Германии в рамках матча второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021 в четвертой группе элитного дивизиона.

Встреча прошла в Базеле на стадионе Санкт-Якоб Парк и завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме счет открыли гости. Немецкий игрок Маттиас Гинтер сделал удачный пас, а Илкай Гюндоган принял его и с штрафной зоны попал в правый нижний угол ворот оппонента на 14 минуте поединка.

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Владельцы поля смогли отыграться только во втором тайме. Брель Эмболии точно передал мяч Сильвану Видмеру, который не растерялся и нанес удар в нижний угол ворот на 58 минуте игры.

Составы команд

Швейцария: Аканжи, Бенито, Видмер, Джака, Зоммер, Родригес, Сеферович, Соу, Штеффен, Эльведи, Эмболо.

Запасные: Омерагич, Зом, Айети, Варгас, Гавранович, Ланг, Мвого, Омлин, Фасснахт, Цубер, Эбишер.

Германия: Вернер, Гинтер, Госенс, Гюндоган, Дракслер, Зюле, Керер, Кроос, Лено, Рудигер, Сане.

Запасные: Бауманн, Брандт, Вальдшмидт, Джан, Кох, Нойхаус, Сердар, Та, Трапп.

Матчи Лиги наций-2020/21

5 сентября состоялся футбольный матч в рамках Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Хорватии.

Встреча закончилась победой португальцев.

Они победили оппонентов с разгромным счетом 4: 1.