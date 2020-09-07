Украинский футболист Александр Гладкий стал игроком луганской Зари. Об этом клуб официально сообщил на своем сайте.

Соглашение 33-летнего форварда с луганским клубом рассчитано на один сезон. В лагере Зари игрок находится еще с конца августа и принял участие в двух товарищеских матчах команды, а в спарринге Гладкий стал автором забитого мяча.

Футболист в составе Зари будет выступать под одиннадцатым номером.

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До этого украинец выступал за турецкий клуб Адана Демирспор, за который принял участие в 23 матчах и забил 10 голов. В конце лета игрок находился в статусе свободного агента.

До перехода в клуб Адана Демирспор игрок защищал цвета Ризерспора. В украинской Премьер-лиге он выступал за харьковский Металлист, донецкий Шахтер, львовские Карпаты, Днепр и одесский Черноморец. Также Гладкий принял участие в 11 матчах за сборную Украины.

В первом туре УПЛ сезона 2020/21 подопечные Виктора Скрипника уступили черниговской Десне со счетом 1:3. В следующем туре луганчане встретятся с Мариуполем.

Источник: ФК Заря

Фото: ФК Заря