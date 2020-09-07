Нидерланды – Италия – 0:1.
Матч второго тура Лиги наций в первой группе элитного дивизиона завершился минимальной победой Италии над Нидерландами.
Открыт счет в матче был в самом конце первого тайма. Под самый занавес 45-минутки гол смогла забить сборная Италии.
Иммобиле сделал голевую передачу на Бареллу, который легко переправил мяч в сетку после отличного навеса. 0:1.
Этого гола хватило сборной Италии, чтобы праздновать победу в матче.
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Украина разгромно уступила Испании в Лиге наций
В рамках второго тура группового этапа Лиги наций в четвертой группе элитного дивизиона Испания завоевала победу над Украиной со счетом 4:0.
Капитан сборной Испании Рамос забил первый гол с пенальти на третьей минуте. Этот же защитник удвоил преимущество своей команды на 29-й минуте.
Третий гол забил испанский нападающий Фати, который благодаря этому взятию ворот стал самым молодым бомбардиром сборной.
Вышедший на замену Торрес сделал счет разгромным на 84-й минуте.