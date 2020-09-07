Тренерский штаб национальной команды Чехии вызвал в сборную 24 футболистов, 22 из которых являются дебютантами.

Причиной такого решения стало то, что футболисты первой команды, которые были вызваны на матчи первого и второго тура Лиги наций УЕФА, покинули тренировочный лагерь из-за угрозы распространения коронавируса.

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Из 24 новоприбывших только 36-летний голкипер Роман Губник и 30-летний форвард Станислав Тецл ранее приглашались в национальную команду. Первый в последний раз в тренировочном лагере сборной был четыре года назад, а Тецл в 2018 году.

А вот 17-летний чешский хавбек Адам Карабец может побить рекорд самого молодого игрока в истории сборной Чехии.

Состав сборной Чехии на игру с Шотландией:

Вратари: Алеш Мандоус (СК Сигма Оломоуц), Якуб Маркович (СК Славия Прага), Филип Нгуен (Слован Либерец).

Алеш Мандоус (СК Сигма Оломоуц), Якуб Маркович (СК Славия Прага), Филип Нгуен (Слован Либерец). Защитники: Шимон Габриэль (ФК Млада Болеслав), Томаш Голеш (СК Славия Прага), Даниэль Хольцер (ФК Баник Острава), Роман Губник (СК Сигма Оломоуц), Вацлав Емелка (СК Сигма Оломоуц), Ян Юрошка (ФК Баник Острава) Ондржей Карафят (СК Славия Прага), Ярослав Зелены (ФК Яблонец).

Шимон Габриэль (ФК Млада Болеслав), Томаш Голеш (СК Славия Прага), Даниэль Хольцер (ФК Баник Острава), Роман Губник (СК Сигма Оломоуц), Вацлав Емелка (СК Сигма Оломоуц), Ян Юрошка (ФК Баник Острава) Ондржей Карафят (СК Славия Прага), Ярослав Зелены (ФК Яблонец). Полузащитники: Радим Брейте (СК Сигма Оломоуц), Лукаш Будински (ФК Млада Болеслав), Марек Гавлик (ФК Словацко), Адам Янош (ФК Баник Острава), Адам Карабец (Спарта Прага), Томаш Малински (СК) Славский , Якуб Пешек (ФК Слован Либерец), Роман Поточны (ФК Баник Острава), Томаш Солил (ФК Пардубице), Яхим Шип (СК Сигма Оломоуц).

Радим Брейте (СК Сигма Оломоуц), Лукаш Будински (ФК Млада Болеслав), Марек Гавлик (ФК Словацко), Адам Янош (ФК Баник Острава), Адам Карабец (Спарта Прага), Томаш Малински (СК) Славский , Якуб Пешек (ФК Слован Либерец), Роман Поточны (ФК Баник Острава), Томаш Солил (ФК Пардубице), Яхим Шип (СК Сигма Оломоуц). Нападающие: Антонин Роусек (Збройовка Брно), Станислав Тецл (СК Славия Прага).

Руководить командой в матче второго тура Лиги наций УЕФА против Шотландии будет наставник национальной команды Чехии U-18 Давид Голоубек.

Матч Чехия — Шотландия во второй группе Лиги В состоится 7 сентября в Оломоуце на стадионе Андрув.

Испания разгромила Украину в Лиге наций

Во втором туре Лиги наций в элитном дивизионе сборная Украины потерпела разгромное поражение от испанцев в Мадриде.

Сине-желтые пропустили от Фурии Рохи четыре сухих мяча — дублем отметился Серхио Рамос, а еще по голу на свой счет записали Ансу Фати и Ферран Торрес.

Несмотря на поражение подопечные Шевченко после двух туров оказались на второй строчке в турнирной таблице четвертой группы Лиги А.

Фото: Česká fotbalová reprezentace

Источник: Česká fotbalová reprezentace