PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Футболист Мбаппе заразился коронавирусом и пошел на тренировку сборной

Футболист французского ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус. Не зная результата теста, игрок отправился на тренировку национальной команды.

Мбаппе сдал пробу утром 7 сентября, после чего в общей группе принял участие в тренировочном занятии и только после его завершения узнал результат — инфицирование Covid-19.

Читайте: Лига наций-2020/21: календарь и результаты матчей

В Федерации футбола Франции сообщили, что футболиста отправили домой на самоизоляцию.

Таким образом, 21-летний футболист не сможет принять участие в матче второго тура Лиги наций УЕФА против команды Хорватии в элитном дивизионе.

В клубе Мбаппе это уже не первый случай инфицирования коронавирусом. Как только игроки вернулись с небольшой отпуска после финала Лиги чемпионов положительные тесты сдали — форварды Мауро Икарди и Неймар, хавбеки Леандро Передес и Анхель Ди Мария. Все они свой отпуск провели на Ибице. Также коронавирус подтвердился у полузащитника Маркиньоса и голкипера Кэйлора Наваса.

10 сентября ПСЖ стартует в новом розыгрыше французской Лиги 1 матчем против Ланса, но из-за большого количество инфицированных футболистов клуба из Парижа матч пока под вопрос.

Источник: FFF

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка