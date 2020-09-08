Футболист французского ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус. Не зная результата теста, игрок отправился на тренировку национальной команды.

Мбаппе сдал пробу утром 7 сентября, после чего в общей группе принял участие в тренировочном занятии и только после его завершения узнал результат — инфицирование Covid-19.

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В Федерации футбола Франции сообщили, что футболиста отправили домой на самоизоляцию.

Таким образом, 21-летний футболист не сможет принять участие в матче второго тура Лиги наций УЕФА против команды Хорватии в элитном дивизионе.

В клубе Мбаппе это уже не первый случай инфицирования коронавирусом. Как только игроки вернулись с небольшой отпуска после финала Лиги чемпионов положительные тесты сдали — форварды Мауро Икарди и Неймар, хавбеки Леандро Передес и Анхель Ди Мария. Все они свой отпуск провели на Ибице. Также коронавирус подтвердился у полузащитника Маркиньоса и голкипера Кэйлора Наваса.

10 сентября ПСЖ стартует в новом розыгрыше французской Лиги 1 матчем против Ланса, но из-за большого количество инфицированных футболистов клуба из Парижа матч пока под вопрос.

Источник: FFF