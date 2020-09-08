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Факты / Спорт

Топ-10 самых дорогих футболистов УПЛ

Авторитетный портал Transfermarkt обновил ценники на футболистов, которые выступают в украинской Премьер-лиге.

Самым дорогим игроком чемпионата Украины по футболу остался хавбек киевского Динамо Виктор Цыганков, цена которого выросла на €3 млн и теперь составляет €19 млн. Следом идет партнер по команде Цыганкова — Виталий Миколенко (€13 млн), а замыкает тройку лидеров вингер донецкого Шахтера бразилец Тете (€17 млн).

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Немного упали в цене бразильские игроки горняков Исмаили (с €15 млн до €12 млн) и Тайсон (с €9,50 млн до €8 млн).

Зато заметный прогресс прослеживается у форварда киевского клуба Владислава Супряги и защитника Шахтера Додо. Стоимость украинца поднялась с €2,7 мн до €7 млн, а ценник на бразильца поднялся на €6 млн и теперь составляет €10 млн.

Трансферная стоимость футболистов УПЛ

Неизменной по сравнению с предыдущим обновлением осталась цена на опорного полузащитника Шахтера и сборной Украины Тараса Степаненко — €8 млн.

Таким образом, в десятку самых дорогих игроков УПЛ попали сразу пять футболистов с украинским паспортом и пять с бразильским.

Источник: Transfermarkt

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